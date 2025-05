comunicato stampa_Aeroporti di Puglia ospita presentazione FactBook 2025 sul trasporto aereo

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 COMUNICATO STAMPA

Aeroporti di Puglia ospita la presentazione del FCT BOOK 2025

Lo studio, dell’ICCSAI ITSM di Bergamo, disegna lo stato e le prospettive del trasporto aereo

Bari, 17 maggio 2025 – Aeroporti di Puglia, in qualità di Main Sponsor e d’intesa con la Regione Puglia, il prossimo 27 giugno, ospiterà nell’aeroporto di Bari, la presentazione, a cura del Prof. Stefano Paleari, del “Fact Book ICCSAI-ITSM 2025”.

Si tratta per Aeroporti di Puglia di un appuntamento straordinario, sia per la portata della giornata di studio, sia quale esplicito riconoscimento al percorso di crescita che ha fatto della Rete pugliese un elemento di straordinaria eccellenza nel panorama aeroportuale nazionale.