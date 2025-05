(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 Ciclismo: parte da Castiglione della Pescaia il Campionato italiano degli Interautostradali

Gli Interautostradali di ciclismo, il Campionato italiano di ciclismo per i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade d’Italia, approda quest’anno in Toscana toccando le strade e i percorsi della Maremma.

La 44° edizione con l’organizzazione del “Team Marathon Bike Grosseto” sotto l’egida della UISP si svolgerà dal 17 al 24 maggio con partenza da Castiglione della Pescaia.

Vi partecipano gli atleti dilettanti e amatori in rappresentanza di Autostrade Alto Adriatico, Autostrada del Brennero, Autostrada Brescia – Padova, Autostrade per l’Italia, Salt A15, ovvero delle società sportive di dipendenti o ex dipendenti delle stesse Concessionarie.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia e della Provincia di Grosseto.