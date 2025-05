ASL Lecce: due drammatici casi di cronaca trattati nel Vito Fazzi di Lecce

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 Due drammatici fatti di cronaca hanno coinvolto, per i necessari interventi di emergenza urgenza richiesti, anche le nostre strutture sanitarie.

La donna sparata dal marito – poi suicida – ieri mattina a Otranto è in gravi condizioni in Terapia Intensiva del Vito Fazzi di Lecce – diretta dal Dott Giuseppe Pulito.

Nel giro di poche ore il nosocomio leccese è intervenuto su un altro episodio di violenza.

L’uomo raggiunto ieri da un colpo d’arma da fuoco al collo nella marina leccese di Casalabate è giunto nel Pronto Soccorso del Vito Fazzi – diretto dalla Dottssa Marinella Marrazzi – con emorragia grave e lesione del polmone sinistro. È stato sottoposto in emergenza a drenaggio di emotorace sinistro e ad intervento vascolare di ricostruzione dei vasi del collo che erano stati lacerati dal proiettile. L’intervento, effettuato dai chirurghi vascolari Prof. Marone e Dott. Leo, insieme all’otorinolaringoiatra dott. Arra ed all’équipe anestesiologica composta dalla Dott.ssa Madia, dalla Dott.ssa Mazzotta e dalla Dott.ssa Epifani, è stato completato con successo. Il paziente è stato trasferito in buone condizioni in Terapia intensiva per monitoraggio.

“Ringrazio tutti gli operatori coinvolti in interventi così delicati perché procurati in drammatici e virulenti fatti di cronaca e per la complessità clinica richiesta – ha dichiarato il Direttore generale Stefano Rossi – in cui la multidisciplinanierà e il lavoro di squadra, con l’esordio della tanto attesa chirurgia vascolare, hanno fatto la differenza”.

