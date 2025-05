Agenzia regionale 577.25 mar 20 presentazione MED MARATHON

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 A BARI LA MED MARATHON: PRESENTAZIONE MARTEDÌ 20

Martedì 20 maggio, alle ore 10.30, nella sala al 5º piano della sede della

Regione Puglia in via Gentile 52 (plesso assesorati) a Bari, si svolgerà la

conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della Bari Med

Marathon, la mezza maratona internazionale del capoluogo pugliese che

coinvolge ogni anno 22 Paesi dell’area mediterranea e che si svolgerà da

venerdì 23 a domenica 25 maggio.

Partecipano il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport

per Tutti, Raffaele Piemontese, l’assessore regionale al Turismo,

Gianfranco Lopane, il presidente della Commissione Sviluppo Economico del

Consiglio regionale, Francesco Paolicelli, l’organizzatore dell’evento,

Pierdavide Losavio, e il coordinatore del Master in Diritto sportivo e

management dello sport dell’Università di Bari, Domenico Costantino.

Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il programma del

MedWellbeing Festival, che animerà Piazza Libertà con eventi collaterali,

attività e incontri aperti al pubblico.