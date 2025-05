APPENDICE AL COMUNICATO STAMPA INVIATO IL 15.05.2025

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 16 May 2025 Luca Lazzaro Sindaco invita la cittadinanza alla conferenza stampa con il Ministro Tommaso Foti

Taranto, 16 maggio 2025 – Il candidato sindaco Luca Lazzaro è lieto di annunciare un’importante conferenza stampa che si terrà sabato 17 maggio alle ore 11:00 a Taranto, in Via Di Palma, 69 presso il comitato elettorale.

Ospite d’onore dell’evento sarà l’On. Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. Questa sarà un’occasione fondamentale per discutere di temi cruciali per il futuro di Taranto, con un focus particolare sulle opportunità legate ai fondi europei, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alle politiche di coesione territoriale ed al Cis.

Luca Lazzaro sottolinea l’importanza di questo incontro: “La presenza del Ministro Foti a Taranto testimonia l’attenzione del governo verso la nostra città e le sue potenzialità. Sarà un momento di confronto aperto e costruttivo su come poter sfruttare al meglio le risorse disponibili per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per poter ascoltare direttamente le opportunità.”

L’ingresso alla conferenza stampa è libero.

Alle ore 15.30 il Ministro Foti effettuerà la visita istituzionale presso il Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare, comandato dall’Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro. Seguirà un giro nei sedimi della Forza Armata per investimenti CIS e PNRR.

