LA PRESIDENTE TODDE RICEVE L’AMBASCIATORE DI SPAGNA A VILLA DEVOTO

Cagliari, 14 maggio 2025

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha ricevuto oggi a Villa Devoto l’ambasciatore di Spagna in Italia e San Marino, Miguel Angel Fernandez-Palacios Martinez, in visita di cortesia nell’Isola.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e ricco di spunti, con un confronto sulle opportunità di collaborazione tra la Sardegna e la Spagna, a partire dai legami culturali e storici che uniscono i due territori.

“Un’occasione importante – ha dichiarato la presidente Todde – per rafforzare il dialogo su temi comuni e promuovere la nostra identità mediterranea attraverso nuove forme di cooperazione.”

