Luca Lazzàro: Un plauso al Commissario Perrotta per la garanzia di continuità degli asili nido

Taranto, 11 maggio 2025 – Il candidato sindaco Luca Lazzàro esprime vivo apprezzamento per la sensibilità e la tempestività dimostrate dal Commissario Straordinario, dottoressa Giuliana Perrotta, in merito alla continuità del servizio degli asili nido comunali.

La comunicazione ufficiale che assicura la regolare chiusura dell’anno educativo in corso e la ripresa delle attività per il prossimo anno scolastico rappresenta un segnale tangibile di attenzione verso le famiglie e, soprattutto, verso i bambini della nostra comunità.

“Accolgo con grande favore l’impegno del Commissario Perrotta nel garantire un servizio essenziale come quello degli asili nido,” dichiara Luca Lazzàro. “In un momento delicato come questo, è fondamentale trasmettere serenità alle famiglie e assicurare un ambiente educativo stabile per i nostri figli. La decisione di sgombrare il campo da inutili preoccupazioni e polemiche dimostra una visione amministrativa responsabile e orientata al bene comune.”

Lazzàro sottolinea inoltre come questa azione permetta al futuro Consiglio Comunale di affrontare la questione degli asili nido con la serenità e l’approfondimento necessari, nell’interesse di una programmazione a lungo termine che risponda efficacemente alle esigenze del territorio.

“Ringrazio la dottoressa Perrotta per aver posto al centro l’interesse dei bambini e delle famiglie,” conclude il candidato sindaco. “Questo è il tipo di attenzione e di responsabilità che vogliamo portare avanti per tutta la nostra città.”

