“Iuav at Work” per la 19. Mostra Internazionale di Architettura – La

Biennale di Venezia

L’Università Iuav di Venezia realizza un Padiglione diffuso nelle sue sedi per

estendere gli spazi esterni al Padiglione Venezia nel territorio cittadino

“Iuav at work” è il titolo dell’arcipelago di mostre che l’Università Iuav di Venezia ha ideato e organizzato in

occasione della 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, Intelligens. Naturale.

Artificiale. Collettiva, a cura di Carlo Ratti (10 maggio – 23 novembre 2025).

Il contributo dell’Ateneo parte dalla curatela del Padiglione Venezia ai Giardini, che ospita la mostra

“Biblioteche. Costruendo l’intelligenza veneziana. Libraries. Building Venice Intelligence”, e si estende nelle

sedi Iuav: Ca ’Tron, Tolentini, Badoer, Magazzino 6 Ligabue, ex Convento delle Terese, la storica

Fondazione Masieri e il Cotonificio Veneziano in occasione dei workshop di architettura WAVE.

“Iuav at Work” intende valorizzare e far conoscere in un contesto internazionale le competenze dell’Ateneo

quale Scuola della progettualità.

A Ca’ Tron cinque mostre illustrano le nuove forme di pensiero e le pratiche progettuali di Iuav: l’approccio

“oltre la sostenibilità”, necessario per fronteggiare situazioni e cambiamenti di difficile previsione; le

prospettive aperte dal progetto Venezia città della conoscenza, che illustra i lavori del centro C.SCARPA

(Centro Superiore di Comprensione, Anticipazione e Ricerca Progettuale Applicata), una “comunità

anticipatrice” nel contesto della transizione ecologica, della resilienza e della sicurezza.

Nella stessa sede, Iuav collabora con il Ministero degli Affari Esteri (MAECI), con il Ministero della Cultura

(MIC) e con l’Università La Sapienza alla mostra “Worldwide Italian Architecture”, una esposizione

sull’architettura italiana nel mondo, con un focus su 10 architetture italiane mai realizzate, firmate dai

professori dell’Università Iuav.

Ca’ Tron ospita inoltre la mostra “Roma è una cometa” che partecipa alla 19. Mostra Internazionale di

Architettura della Biennale di Venezia, un progetto dedicato all’elaborazione di una nuova morfologia urbana

per la città di Roma, a cura di VIU – Venice International University e con la collaborazione dell’Università

Iuav.

A Palazzo Badoer l’esposizione “Sources & Resources. Fonti e risorse. Orizzonti, origini, scenari del lavoro

dei designer” si propone come un laboratorio di studio e sperimentazione sul ruolo dei designer, a cui spetta

il compito di ripensare il rapporto con l’esistente, esplorando fonti alternative e immaginando scenari inediti.

Nella sede dei Tolentini la mostra “Hall of Fame” mette a fuoco le invenzioni eccellenti, disciplinari e di

metodo, che hanno caratterizzato Iuav fin dalla sua fondazione, mentre “De Bibliotheca Venetiae. Un

arcipelago di architettura e arti” restituisce una cartografia delle biblioteche veneziane come un unico

immaginifico corpo architettonico, per visualizzare la rete che può connetterle e connotare l’idea di città.

All’ex convento delle Terese l’“Atlante della ricerca” raccoglie una panoramica completa dei lavori culturali

prodotti dai docenti dell’ateneo attraverso libri e progetti.

La mostra “Giancarlo De Carlo. The Open Work” al Magazzino 6 ex Ligabue mette in luce i mille piani

dell’opera di Giancarlo De Carlo attraverso documenti, progetti, lettere e disegni inediti dell’architetto. Con

l’occasione sarà possibile visitare per la prima volta le collezioni dell’Archivio Progetti con l’iniziativa “Iuav at

Work – Open Visit”.

La Palazzina Masieri sul Canal Grande aprirà eccezionalmente al pubblico durante tutta la Biennale

Architettura 2025 con la mostra “Carlo Scarpa e l’Officina Zanon”, dedicata ai lavori dei fratelli Paolo e

Francesco Zanon per Carlo Scarpa, mai esposti finora.

Come esito di questo intenso lavoro, sono stati pubblicati 26 volumi con saggi e progetti che sintetizzano il

percorso di ricerca per l’invenzione di nuove modalità di lavoro.

In aggiunta al proprio programma espositivo, Iuav è impegnata nella curatela e nell’organizzazione dello

speciale progetto promosso dal Presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, intitolato

“Intelligent Venice. La più antica città del futuro”, presso la Tesa dell’Isolotto, Darsena Grande

dell’Arsenale.