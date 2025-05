(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 “Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del notaio Stefano Parodi, professionista stimato e persona benvoluta che si è distinta nella sua vita per competenza e dedizione alla nostra comunità. Tra le tante occasioni in cui ha offerto il suo prezioso contributo, desidero ricordare con particolare riconoscenza il suo impegno come notaio in numerose edizioni del Premio “Un Autore per l’Europa”. Alla moglie e ai due figli, in particolare a Massimo, già presidente del Consiglio Comunale di Alassio e già direttore della società partecipata SCA, giungano le nostre più sentite condoglianze”.

Così il sindaco di Alassio Marco Melgrati a seguito della scomparsa del notaio Stefano Parodi.

————————–