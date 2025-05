[Comune Palermo] Fiera del Mediterraneo. Concluso Hackathon, progetto di valorizzazione del polo fieristico

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Si è concluso oggi con la premiazione dei progetti selezionati l’Hackathon

dedicato al futuro della Fiera del Mediterraneo, svoltosi nell’ambito della

Fiera dell’Edilizia 2025 (MEDIEDIL) e promosso dal Comune di Palermo in

collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli

Studi di Palermo.

Due sono stati i progetti selezionati su quattro presentati. “Questo

appuntamento – commenta l’assessore Forzinetti – ha rappresentato

un’importante occasione di confronto e innovazione che ha coinvolto in tre

giorni la partecipazione di studenti, ricercatori e giovani progettisti –

nella sfida di ideare soluzioni creative e sostenibili per la

riqualificazione e valorizzazione del polo fieristico cittadino. I

partecipanti hanno lavorato intensamente per proporre visioni che

coniughino memoria storica e innovazione, con particolare attenzione alla

multifunzionalità degli spazi e alla sostenibilità ambientale”.

L’evento, che ha visto la partecipazione di centinaia di aziende del

settore con numerosi incontri B2B, per sviluppare le relazioni commerciali

si è confermato come un appuntamento di riferimento per la promozione e lo

sviluppo dell’edilizia civile e industriale in Sicilia.

“Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti per

l’entusiasmo e la professionalità dimostrati – continua Forzinetti -,

nonché al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di

Palermo per la preziosa collaborazione. Un ringraziamento particolare va

alla Professoressa Fernandez e al Professore Inzerillo, il cui impegno e

dedizione sono stati fondamentali per il successo dell’iniziativa.

I progetti vincitori – secondo una nota dell’assessorato – saranno ora

“oggetto di ulteriore valutazione da parte dell’Amministrazione comunale,

con l’obiettivo di integrare le proposte più meritevoli nella strategia di

rilancio della Fiera del Mediterraneo”.

“L’Hackathon ha rappresentato un momento prezioso di dialogo tra

istituzioni e mondo accademico – conclude l’assessore alle Attività

produttive – e conferma quanto il coinvolgimento dei giovani e delle

università sia fondamentale per costruire visioni coraggiose e concrete per

il futuro della nostra città”.

