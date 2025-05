(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

AMBIENTE: OPERATORI E MEZZI AMA A SUPPORTO DEI CITTADINI PER LA QUARTA EDIZIONE DI “ROMA CURA ROMA”

Manzi: “Sempre più romani assecondano il nostro impegno con comportamenti virtuosi e responsabili”

Ama ha supportato con personale, mezzi e attrezzature la quarta edizione di “Roma Cura Roma”. La giornata che coinvolge associazioni, comitati e cittadini nella tutela del decoro e nella cura della città è stata presentata questa mattina presso il Parco di Affaccio Prati di Acqua Acetosa in uno degli oltre 360 appuntamenti in programma in tutti i 15 municipi della Capitale. Presenti il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, l’Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e Responsabile organizzazione Giubileo, Mons Rino Fisichella, il Presidente di Ama S.p.A. Bruno Manzi e la Presidente del II Municipio Francesca Del Bello.

Nel corso della giornata Ama ha supportato le varie iniziative di pulizia che hanno riguardato strade, piazze, parchi, mercati, aree parcheggio, ecc. Cittadini e associazioni sono stati impegnati in attività di raccolta dei rifiuti, cura del verde e pulizia. L’azienda ha fornito tutti i materiali e le attrezzature necessarie: sacchi, guanti, pale, rastrelli, tute protettive, scope, vernici per pulizia scritte. Uomini e mezzi Ama hanno provveduto, una volta concluse le operazioni nelle aree programmate, a prelevare e avviare a corretto smaltimento e/o recupero tutti i rifiuti raccolti.

“Abbiamo ancora una volta dato volentieri il nostro contributo a questa bellissima giornata all’insegna del senso civico e della collaborazione finalizzata alla cura della nostra città – ha sottolineato il Presidente di Ama S.p.A. Bruno Manzi – Il nostro personale ha offerto il proprio supporto logistico ai cittadini impegnati nelle varie iniziative previste nei singoli quartieri svolgendo anche un’opera di sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti. Ama si sta impegnando a migliorare costantemente il servizio e la presenza in tutti i quadranti cittadini e devo dire che sempre più romani stanno assecondando questo sforzo assumendo comportamenti virtuosi, responsabili e rispettosi dell’ambiente”.

Roma, 10 maggio 2025

