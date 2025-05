1° comunicato stampa del 10.05.2025

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

SAN NICOLA LA STRADA. SORVEGLIATO SPECIALE TROVATO IN POSSESSO DI

STUPEFACENTI. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di permanenza in casa

(dalle 21.00 alle 07.00) il 25enne che, nella serata di ieri, è stato

arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di

Caserta per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Era poco dopo le ore 21.00 di ieri sera quando i carabinieri, giunti presso

la sua abitazione per controllare che stesse rispettando le prescrizioni

imposte, hanno notato su una mensola posta all’ingresso un bilancino di

precisione con accanto vari ritagli di buste in cellophane idonee al

confezionamento dello stupefacente.

Ne è quindi scaturita una perquisizione domiciliare a seguito della quale i

carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gr. 2,9 di cocaina, un bilancino

di precisione e materiale per il confezionamento.

Dichiarato in stato di arresto è stato quindi posto a domiciliari