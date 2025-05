TIME dedica la copertina al primo Papa americano della storia

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

Il settimanale TIME ha pubblicato una nuova copertina intitolata “An American Pope”, dedicata all’elezione di Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, primo pontefice statunitense nella storia della Chiesa cattolica. La copertina è stata rivelata tramite un post su X (ex Twitter) il 9 maggio 2025.

L’elezione di Papa Leone XIV rappresenta un momento storico per la Chiesa cattolica, segnando la prima volta in cui un cardinale americano assume il ruolo di Vescovo di Roma. La scelta del nome Leone XIV richiama la figura di Papa Leone XIII, noto per l’enciclica Rerum Novarum, che affrontava le questioni sociali e del lavoro alla fine del XIX secolo.

La copertina di TIME riflette l’importanza di questo evento non solo per la Chiesa, ma anche per la società americana e globale, sottolineando l’influenza crescente degli Stati Uniti all’interno del panorama religioso mondiale.