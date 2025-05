(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 *OLTRE 100 GIOVANI DA TUTTA EUROPA INCONTRANO LA CAMPIONESSA OLIMPICA TANIA

CAGNOTTO*

*L’iniziativa è stata possibile grazie al progetto europeo “Schools Beyond

Regions and Borders”*

Renon, 10 maggio 2025 – Oltre cento studenti delle scuole superiori

provenienti da dodici Paesi europei si sono riuniti sull’Altopiano del

Renon, presso la “Haus der Familie”, per un evento speciale organizzato

dalla Regione nell’ambito del progetto *“Schools Beyond Regions and

Borders”*. Protagonista dell’incontro è stata la campionessa olimpica *Tania

Cagnotto*, che ha dialogato con i giovani sul valore educativo dello sport,

sull’importanza dell’impegno personale, della disciplina e della passione

nel coltivare il proprio talento.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica di confronto internazionale

tra ragazze e ragazzi provenienti da *32 scuole superiori* di *12 nazioni

europee*: Austria, Bosnia ed Erzegovina, Finlandia, Francia, Germania, Gran

Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Portogallo, Slovenia e Spagna. A

rappresentare il territorio regionale sono stati *10 istituti scolastici*

del Trentino-Alto Adige/Südtirol, attivamente coinvolti nel progetto.

“Un’esperienza straordinaria di dialogo, scambio culturale e crescita

personale – *ha commentato la campionessa olimpica* – che dimostra come lo

sport possa essere un ponte tra culture diverse, un linguaggio comune

capace di unire i giovani attorno a valori universali come il rispetto, la

dedizione e la solidarietà.”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso del progetto europeo *“Schools

Beyond Regions and Borders”*, che mira a promuovere la cittadinanza

europea, la conoscenza reciproca e la cooperazione tra studenti di diverse

realtà culturali e linguistiche, rafforzando al contempo il ruolo educativo

delle scuole nel contesto internazionale.

*ÜBER 100 JUNGE MENSCHEN AUS GANZ EUROPA TREFFEN DIE OLYMPIASIEGERIN TANIA

CAGNOTTO*

* Die Initiative wurde durch das europäische Projekt „Schools Beyond

Regions and Borders“ ermöglicht*

Ritten, 10. Mai 2025 – Über hundert Oberschülerinnen und Oberschüler aus

zwölf europäischen Ländern haben sich auf dem Ritten, im Bildungshaus „Haus

der Familie“, zu einer besonderen Veranstaltung versammelt, die von der

Region im Rahmen des Projekts *„Schools Beyond Regions and Borders“*

organisiert wurde. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Olympiasiegerin T*ania

Cagnotto*, die mit den Jugendlichen über den erzieherischen Wert des Sports

sprach sowie über die Bedeutung von persönlichem Einsatz, Disziplin und

Leidenschaft zur Förderung des eigenen Talents.

Die Veranstaltung bot eine einzigartige Gelegenheit zum internationalen

Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern von *32 Oberschulen aus

folgenden 12 europäischen Ländern*: Österreich, Bosnien und Herzegowina,

Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien,

Lettland, Portugal, Slowenien und Spanien. *Zehn Schulen aus der Region

Trentino-Südtirol*, die aktiv am Projekt teilnehmen, vertraten dabei das

Gebiet der Autonomen Region.

„Eine außergewöhnliche Erfahrung des Dialogs, des kulturellen Austauschs

und des persönlichen Wachstums“, so die Olympiasiegerin, „die zeigt, wie

der Sport eine Brücke zwischen unterschiedlichen Kulturen schlagen kann –

eine gemeinsame Sprache, die junge Menschen rund um universelle Werte wie

Respekt, Engagement und Solidarität vereint.“

Die Initiative ist Teil des umfassenderen europäischen Projekts „Schools

Beyond Regions and Borders“, das darauf abzielt, die europäische

Bürgerschaft, das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen

Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher kultureller und sprachlicher

Hintergründe zu fördern und gleichzeitig die erzieherische Rolle der Schule

im internationalen Kontext zu stärken.

