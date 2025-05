COMUNICATO STAMPA 09.05.2025

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Questura di BolzanoQuästur Bozen

Ufficio Stampa PresseamtCOMUNICATO STAMPA del 9 Maggio 2025

Bolzano

MINACCIA i PASSANTI conun’ASCIA in PIAZZA VERDI

PREGIUDICATO STRANIERO

FERMATO e DENUNCIATO dalla

POLIZIA di STATO

Questore

ESPULSO

Alcuni giorni orsono, intorno alle ore 23.00, giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di un soggetto che, in Piazza Verdi, stava dando in escandescenze e, con atteggiamenti aggressivi e violenti, stava minacciando i passanti con un’ascia.

Giunta immediatamente sul posto, una Pattuglia notava un individuo perfettamente corrispondente alle descrizioni che, alla vista dei Poliziotti, cambiava direzione e cercava di occultare l’arma che teneva in mano.

Gli Agenti, quindi, decidevano di intervenire prontamente per poi bloccarlo e disarmarlo, levandogli l’ascia utilizzata poco prima per creare il panico.

Il fermato, in evidente stato di abuso da sostanze alcooliche, veniva accompagnato in Questura ove veniva compiutamente indentificato per tale T.A., cittadino marocchino di 42 anni, pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità e regolare sul territorio dello Stato in quanto titolare di protezione internazionale.

Richiesto circa le motivazioni che hanno dato origine al suo atteggiamento, T. A. spiegava agli Agenti di essersi procurato l’ascia poco prima con l’intenzione di utilizzarla contro alcuni suoi non meglio precisati “rivali” tunisini.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, l’uomo veniva denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Considerati quanto accaduto, i numerosi precedenti specifici a suo carico e la pericolosità del soggetto, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha immediatamente sollecitato alla competente Commissione Territoriale per i Rifugiati la revoca dello status di Protezione Internazionale di cui gode T.A. al fine di poter poi emettere nei suoi confronti un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale.

“Si è trattato di un episodio assai grave, che poteva degenerare e provocare ben più tragiche conseguenze – ha evidenziato il Questore Sartori –. Il pronto intervento della Polizia è risultato efficace per impedire che ciò potesse accadere, e ad evitare che comportamenti di tal genere possano destare particolare allarme sociale e compromettere la civile convivenza. L’obiettivo è quello di mantenere il più elevato possibile il livello di legalità nella nostra Provincia, facendo percepire alla cittadinanza la vicinanza delle Istituzioni”.