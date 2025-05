(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

Comunicati stampa: Giornata Internazionale dell'Infermiere – Lunedì 12 Maggio 2025

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere l’ASST Bergamo Ovest invita i cittadini a recarsi nelle nostre strutture per ricevere informazioni sugli screening di prevenzione e corretti stili di vita, con possibilità di rilevazione parametri e valutazione dell’eventuale dipendenza da fumo.

Gli infermieri, promotori di salute, dedicano questa giornata alla popolazione, offrendo supporto e sensibilizzazione sulle tematiche sanitarie.

EVENTI

Rilevazione parametri vitali, informazioni sugli screening e sui corretti stili di vita

Lunedì 12 Maggio 2025 – Orario 09.00 – 19.00

· Casa della Comunità di Dalmine – Viale Betelli, 2

· Casa della Comunità di Martinengo – Piazza Maggiore 11

· Casa della Comunità di Ponte San Pietro – via Caironi 7

· Casa della Comunità di Treviglio – Via Matteotti 4 – Treviglio

**************************

Rilevazione parametri vitali, informazioni sugli screening e sui corretti stili di vita

Lunedì 12 Maggio 2025 – Orario 10.00 – 13.00

· Ambulatorio IFeC Caravaggio – L.go Donatori di Sangue, 14

· Ambulatorio IFeC Calusco d’Adda – Via Locatelli, 265/ang. Via Volta

· Ambulatorio IFeC Cisano Bergamasco – Via G. Mazzini, 7

· Ambulatorio IFeC Cologno al Serio – Via Solferino, 55

**************************

Somministrazione questionario dipendenza dal fumo

Lunedì 12 Maggio 2025 – Orario 10.00 – 13.00

· S Ser.D Treviglio – Via XXV Aprile, 6

· SS Ser.D Martinengo – Piazza Maggiore, 11

· SS Ser.D Ponte San Pietro – Via Adda, 18/A

**************************

Educazione sanitaria e Igiene delle Mani

Lunedì 12 Maggio 2025 – Orario 11.00 – 12.30 Asilo Comunale di Dalmine (evento riservato ai piccoli alunni)

**************************

Mini Pillole social sulla figura infermieristica

**************************

