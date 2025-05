(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

Infanzia e Città: le iniziative in programma sabato 10 e

domenica 11 maggio

Proseguono gli appuntamenti di Infanzia e Città, la rassegna che mette al centro l’infanzia portandola

nei contesti cittadini attraverso molteplici linguaggi.

Sabato 10 maggio dalle 9 alle 13 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si svolgerà “Pedagogia

povera, pedagogia della meraviglia”, convegno sulla pratica della meraviglia. Dopo i saluti istituzionali,

introdurrà e coordinerà Federica Taddei, dirigente del Servizio Educazione e Istruzione con interventi

di Antonio Catalano, Bruno Tognolini, Patrizia Menichelli, Silvia Vecchini e Irene Lorenzini. Ingresso

Un’ulteriore occasione di incontro col mondo sensibile e immaginifico di Antonio Catalano, più volte

ospite a Pistoia con spettacoli ed installazioni, sarà al Funaro venerdì 9 maggio (ore 19) con “I libri del

Mago Povero” nell’ambito del ciclo “La Biblioteca, l’isola, le sue voci” a cura di Massimiliano Barbini

(ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Sempre sabato 10 maggio alle 16.30 nel Giardino Volante è prevista la presentazione del libro “Canti

dell’inizio, Canti della Fine” di Silvia Vecchini, Bruno Tognolini. Illustrazioni di Giulia Orecchia,

TopiPittori 2024. Saranno presenti gli autori. A moderare l’incontro sarà Federica Taddei, dirigente del

Servizio Educazione e Istruzione.

Sabato 10 maggio (ore 16, 17.15 e 18.30) e domenica 11 maggio (ore 15, 16.15 e 17.30) nel Salone

dei Concerti di Villa Puccini di Scornio si terrà “Arcipelago” a cura di Angelo Facchetti e Francesco

Franzè, performer Mariasole Dell’Aversana, scenografia Giuseppe Luzzi, ambientazioni sonore

Alessandro Calabrese, una produzione Teatro Telaio. Una sapiente ed emozionante installazione,

concepita come una vera e propria educazione umana e sentimentale, dove protagonisti assoluti

sono i bambini, invitati ad esplorare in un grande spazio tutto da scoprire, un luminoso arcipelago,

composto da diverse particolari isole, piccole tendine luminose, custodi di mondi di misteriosa

sostanza, che creano un vero e proprio piccolo mare, di cui si sentono perfino le onde. Possono

partecipare per ogni sessione di orario massimo 20 bambini (di età tra 6 e 12 anni) con un

Infanzia e Città è organizzata dal servizio Educazione e Istruzione del Comune di Pistoia in

collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia, Biblioteca San Giorgio, Centro per le famiglie e

Unicef.

http://www.comune.pistoia.it – http://www.teatridipistoia.it