Consiglio Regionale Sanità – Marco Bertucci, Presidente Commissione Bilancio Consiglio Regionale del Lazio

Roma, 8 Maggio 2025

Regione Lazio, Bertucci: "Da Rocca una vera lectio magistralis sulla sanità: ora l'opposizione ci lasci lavorare"

“Quella che oggi ha fatto il presidente Rocca dopo gli interventi dell’opposizione durante il consiglio regionale straordinario sulla sanità è stata una vera e propria lectio magistralis, che mi auguro metta fine agli attacchi fin troppo frequenti della minoranza sul tema e ci permetta di lavorare con serenità per portare a termine tutto quello che abbiamo programmato per il settore sanitario. Competenza, lungimiranza, conoscenza della materia sono i capisaldi di una operazione concreta e reale di miglioramento dei servizi, delle strutture, di tecnologie, di implemento del personale e di miglioramento dei tempi delle liste di attesa, senza dimenticare il PNRR. Nessuno di noi ha mai parlato di missione compiuta, nemmeno il nostro governatore, ma di certo tutto quello che è stato fatto finora, e tutto quello che è in programma per il presente ed il futuro, ci permetterà di arrivare a fine mandato consapevoli di aver fatto il possibile per donare ai cittadini del Lazio ed ai territori una sanità più moderna e più attenta alle loro esigenze”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.