Comunicato stampa Azienda USL di Modena: Palestre della Memoria, le sedi in tutta la provincia sono oltre 50 con il coinvolgimento di oltre 1300 anziani. In partenza le nuove attività nel Frignano e nel Distretto di Carpi

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Modena, 8 maggio 2025

Comunicato stampa

Palestre della Memoria,

le sedi in tutta la provincia sono oltre 50

con il coinvolgimento di oltre 1300 anziani

In partenza le nuove attività nel Frignano

e nel Distretto di Carpi

Dopo le nuove aperture nei Distretti di Sassuolo e Vignola, il percorso di socializzazione e allenamento cognitivo ha preso il via a Lama Mocogno, Pievepelago, Montecreto. Nuove sedi anche a Carpi, Sozzigalli e Campogalliano

Aumentano le ‘Palestre della Memoria’ nelle zone di montagna, per permettere di accedere all’attività anche agli anziani che risiedono nelle aree più lontane della nostra provincia. Nuove sedi anche nel Distretto di Carpi con aperture a Carpi, Sozzigalli e Campogalliano. Dall’area nord fino all’Appennino, il progetto tocca ormai i principali comuni del territorio modenese, a conferma della grande risposta da parte della cittadinanza per il percorso nato dalla stretta collaborazione tra il mondo del volontariato, l’Azienda USL di Modena e i Comuni, esempio sinergico e prezioso del ‘fare comunità’ per ‘la comunità’.

In particolare, dopo gli incontri di presentazione alla cittadinanza delle scorse settimane, partono ufficialmente le nuove sedi anche nel Distretto sanitario di Pavullo: a Lama Mocogno presso il Circolo Belvedere in Via dell’Artigianato 1; a Pievepelago presso i locali Avis nel fabbricato della Protezione Civile in via degli Impianti Sportivi 40; a Montecreto, dalle 9.30, presso la sala consiliare in via Roma 24. Tre nuove aperture anche nel Distretto carpigiano a Carpi (presso il Centro APS Cibeno Pile in via Lago D’Orta); Sozzigalli (al Centro Civico in via Carpi Ravarino 1986); e Campogalliano (presso il Centro sociale ricreativo La Quercia APS in via Manzoni 25).