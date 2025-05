(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

8/5/2025

L’AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, YERBOLAT SEMBAYEV, È STATO RICEVUTO IN MUNICIPIO DAL SINDACO ROBERTO DIPIAZZA

Questa mattina (8 maggio) il sindaco, Roberto Dipiazza ha incontrato nel tradizionale Salotto Azzurro del palazzo municipale S.E.Yerbolat Sembayev, ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan in Italia, in visita a Trieste per le celebrazioni dell’80° anniversario della conclusione del Secondo Conflitto mondiale.

L’Ambasciatore era accompagnato dal Console onorario del Kazakhstan a Trieste, Luca Bellinello.

Il sindaco Roberto Dipiazza, dove aver portato all’Ambasciatore il saluto della città ha illustrato le caratteristiche geo-politiche ed economiche della città, ponendo particolare attenzione alle strutture portuali, ed entrando poi nel dettaglio del progetto del Porto Vecchio – Porto Vivo.

La visita si è conclusa con uno scambio di doni e con il comune auspicio a proseguire con le occasioni d’incontro, di scambi e collaborazioni.

