PROGETTO CYBER2COM, A NUORO UN CONFRONTO SULLA SICUREZZA INFORMATICA DEGLI ENTI LOCALI. MOTZO: “LA FORMAZIONE È FONDAMENTALE”

CYBER2COM, A NUORO UN CONFRONTO SULLA SICUREZZA INFORMATICA DEGLI ENTI LOCALI. MOTZO: “LA FORMAZIONE È FONDAMENTALE”

Cagliari, 07/05/2025

Ieri, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Nuoro, si è svolto l’incontro pubblico di presentazione di Cyber2COM, l’intervento promosso dalla Regione per il rafforzamento della sicurezza cibernetica dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane. La misura prevede attività di formazione e sensibilizzazione del personale attraverso una piattaforma dedicata, con credenziali di accesso assegnate in base alla dimensione dell’Ente.

L’iniziativa fa seguito alla delibera approvata dalla Giunta regionale lo scorso 19 marzo, su proposta dell’assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma, Mariaelena Motzo, e si inserisce tra le azioni per dare attuazione al Piano Regionale di Sviluppo 2024-2029, nell’ambito dell’Agenda Digitale delineata nel PIAO 2025-2027.

“Cyber2COM nasce con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza digitale delle amministrazioni locali – ha dichiarato l’assessora Motzo –. In un contesto in cui gli attacchi informatici sono sempre più sofisticati e frequenti, non basta investire in tecnologie: è fondamentale formare le persone, promuovere cultura digitale e fare in modo che gli attacchi non abbiano conseguenze, anche gravi, sull’erogazione dei servizi ai cittadini”.

L’incontro è stato arricchito dal contributo di diversi relatori. Il dirigente della Polizia Postale Sardegna, Francesco Greco, ha illustrato il ruolo svolto dalla Polizia Postale nella prevenzione e nel contrasto degli attacchi informatici. Il docente dell’Università degli studi di Cagliari, Davide Maiorca, ha poi approfondito l’importanza della sicurezza cibernetica, evidenziando i percorsi formativi attivati dall’Università di Cagliari in questo ambito. Il direttore generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, Marco Melis, affiancato dai suoi collaboratori, ha invece presentato le azioni già intraprese dalla Regione per garantire la sicurezza digitale e ha spiegato nel dettaglio le modalità con cui gli enti locali potranno candidare amministratori e dipendenti al percorso di formazione.