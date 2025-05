(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

Wed 07 May 2025 COMUNICATO STAMPA

Luca Lazzàro: “Taranto Capitale Green, con il Governo Meloni per un futuro sostenibile”

Taranto,07 maggio 2025– Un importante segnale di sostegno è giunto oggi a Taranto, con la visita del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, presso il comitato elettorale del candidato sindaco Luca Lazzàro. Accompagnato dall’On. Vito De Palma e dal Consigliere Regionale Massimiliano Di Cuia, il Ministro ha ribadito l’attenzione del Governo Meloni e di Forza Italia verso la candidatura di Lazzàro, ex presidente di Confagricoltura Puglia, e verso il futuro della città.

Durante l’incontro con i media, sono state affrontate le questioni cruciali legate alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile del territorio. Il candidato sindaco Luca Lazzàro ha sottolineato: “Taranto ha sofferto tanto, ora servono risposte concrete, quelle che sta dando il Governo Meloni. Decarbonizzazione e chiusura delle fonti inquinanti sono punti fondamentali del nostro programma. Vogliamo riqualificare il brand Taranto, facendola diventare una capitale green. Un obiettivo raggiungibile solo con il sostegno del Governo”.

Il Ministro Pichetto Fratin ha espresso pieno supporto alla candidatura di Lazzàro: “Luca conosce il territorio e ha l’autorevolezza per guidare questa città. Crede in Taranto e nel suo potenziale. La sua posizione strategica e il suo porto hub la rendono una porta sul Sud del mondo. Taranto può solo crescere”. Sulla questione ambientale, Pichetto Fratin ha aggiunto: “La decarbonizzazione è fondamentale per la salute dei cittadini e per lo sviluppo futuro. Stiamo seguendo da vicino la questione ex Ilva, con l’obiettivo di creare l’impianto più moderno d’Europa. Abbiamo garantito un miliardo di euro e lavoriamo per creare le condizioni affinché Luca Lazzàro possa realizzare la sua visione per la città. L’AIA è una procedura di una commissione indipendente, confido in una soluzione positiva, che garantirebbe un futuro e la possibilità di investire il miliardo stanziato”.

Il Ministro ha inoltre incontrato i rappresentanti di Confindustria, definendo il confronto “proficuo”.

Forza Italia punta i riflettori su Taranto con gli “Stati Generali del Mezzogiorno”, il 10 maggio, con la partecipazione di ministri, rappresentanti del Governo ed esponenti politici di ogni livello. “Taranto è una città importantissima per noi”, ha dichiarato il segretario regionale di Forza Italia, l’On. Mauro D’Attis. “Questa iniziativa testimonia il nostro legame con il Mezzogiorno e con la Puglia. Parleremo di politiche industriali e ambientali, trasporti e servizi al cittadino. Sarà una giornata di confronto di alto profilo, a sostegno di Luca Lazzàro”.

Luca Lazzàro ringrazia il Ministro Pichetto Fratin, l’On. Vito De Palma, il Consigliere Regionale Massimiliano Di Cuia e Forza Italia per il sostegno, e ribadisce il suo impegno a lavorare per un futuro sostenibile e prospero per Taranto.

