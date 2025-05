Cs convegno ambiente 9 maggio Palazzo Ducale

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

Wed 07 May 2025 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 7 maggio 2025

“Noi & l’Ambiente-Il futuro è nelle nostre mani”, convegno

venerdì 9 maggio in Sala Consiliare

Promosso e patrocinato dall’Amministrazione Comunale, si svolgerà Venerdì 9 maggio in Sala

Consiliare (Palazzo Ducale) il convegno sul tema “Noi & l’Ambiente-Il Futuro è nelle nostre

mani”.

Interverranno esperti e autorevoli esponenti del settore. Approfondirà la “Storia dell’impatto umano

sull’ambiente” Roberto Macchiarelli, già docente al Dipartimento Geoscienze dell’Università di

Poitiers e al Dipartimento Uomo e Ambiente del Museo nazionale di Storia naturale di Parigi,

Premio internazionale dell’Accademia Nazionale dei Lincei nel 2011, ha condotto ricerche in

Yemen, Eritrea, Etiopia, Kenya, Sudafrica, Pakistan, Iran, Terra del Fuoco.

Su “Il suolo, testimone del divenire ambientale” interverrà Roberto Scalenghe, dell’Università di

Palermo dal 2000, dove insegna pedologia e svolge attività di ricerca. È laureato in Scienze Agrarie

e dottore di ricerca in chimica del suolo. Dal 2021 è riconosciuto nel World’s Top 2% degli

scienziati più influenti a livello mondiale secondo l’analisi condotta dall’Università di Stanford.

Infine, “Dai rifiuti il futuro delle nostre città” sarà il tema dell’intervento dell’imprenditore di

Martina Franca Pietro Vito Chirulli, amministratore unico della Serveco, azienda che si occupa di