COMUNICATO STAMPA: Scarlino protagonista del Tuscany Trail 2025 (+FOTO)

La più grande avventura bikepacking del mondo fa tappa al Puntone e

attraversa Cala Violina

Il Comune di Scarlino partecipa come territorio protagonista all’edizione

2025 del Tuscany Trail, la più grande avventura di bikepacking al mondo.

L’evento prenderà il via mercoledì 21 maggio da Venturina (LI) e

coinvolgerà oltre 6.000 ciclisti provenienti da più di 50 Paesi, pronti a

vivere un’esperienza unica attraversando tutta la Toscana in sella alla

propria bici.

Il Tuscany Trail non è una gara: non ci sono classifiche, cronometri o

premi, solo la voglia di mettersi alla prova lungo un percorso di circa 470

chilometri, che unisce sport, natura e scoperta del territorio. Ogni

partecipante affronta il tragitto in totale autonomia, portando con sé

tutto il necessario per dormire, mangiare e affrontare le tappe giornaliere.

Tra i passaggi più affascinanti di questa edizione figura Scarlino, con i

suoi suggestivi percorsi ciclabili che si snodano attraverso il Puntone,

l’area naturale protetta delle Costiere di Scarlino e Cala Violina, una

delle spiagge più iconiche e incontaminate d’Italia, celebre per la sua

sabbia chiara e i suoni cristallini che si sprigionano quando si calpesta.

«Siamo orgogliosi di accogliere quest’anno una manifestazione

internazionale di così grande richiamo — hanno dichiarato il sindaco

Francesca Travison e l’assessore al Turismo, Silvia Travison —. Il

Tuscany Trail rappresenta una vetrina straordinaria per il nostro

territorio, non solo dal punto di vista sportivo ma anche turistico,

culturale e ambientale. Invitiamo i nostri concittadini ad accogliere i

partecipanti con entusiasmo, trasformando il passaggio del Tuscany Trail in

una vera festa dello sport e della natura».

Il passaggio della carovana ciclistica sarà un’importante occasione per

promuovere la rete sentieristica e i percorsi bike di Scarlino, inseriti in

un contesto ambientale di altissimo pregio. Il Comune continua così a

investire su un modello di turismo lento e sostenibile, capace di

valorizzare le bellezze paesaggistiche e la qualità dell’offerta outdoor

locale.

Per maggiori informazioni sull’evento: http://www.tuscanytrail.it

