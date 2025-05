Com. “Maggio dei Libri 2025”: ricco programma di eventi

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 COMUNE DI CALTAGIRONE

Comunicato Stampa

“Maggio dei Libri 2025”: ricco programma di eventi

Un fitto il calendario di appuntamenti, fra eventi culturali me sportivi, presentazioni, letture animate, spettacoli teatrali, laboratori e altre iniziative per tutte le età, caratterizza a Caltagirone, sino a domenica 8 giugno (l’apertura è avvenuta domenica 4 maggio, nell’ex Educandato San Luigi, con “Lettera d’amore alla Madre Terra”), il Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) cui anche quest’anno (quindicesima edizione) il Comune di Caltagirone aderisce “con l’obiettivo di evidenziare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile – spiega l’assessora alle Biblioteche Micol Liardo –, ma anche con lo scopo di portare la lettura e promuoverla fuori dai contesti tradizionali”. Il tema istituzionale di questa edizione è “Intelleg(g)o”, a sottolineare l’insostituibile valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali. “Un sentito grazie – aggiunge l’assessora – va a tutte le associazioni, agli altri organismi e istituzioni e ai singoli cittadini che costituiscono il Patto locale per la Lettura e che, con il loro prezioso impegno e il loro grande slancio, contribuiscono a un così ricco programma e alla buona riuscita dei diversi eventi”.

A seguire il programma dei prossimi appuntamenti: giovedì 8 maggio, dalle 9,30 alle 12,30, a Villa Patti, “Una favola per la mamma”, a cura del nido d’infanzia Peter Pan; sabato 10 maggio, dalle 9,30 alle 12,30, nella sede della fattoria sociale Terra Nostra (bosco di Santo Pietro), “C’era una volta… il bosco”, con “I racconti di Giufà” a cura dell’Archeoclub, “Conoscere gli scacchi” a cura dell’associazione Le Muse e “RaccontiAMO il bosco”, a cura di Nati per Leggere; ancora sabato 10 maggio la presentazione del libro “La vita contro”, di Rita Ragonese (Libreria Dovilio, ore 18) e la presentazione del libro “L’incompiuto”, di Maria Iside Polizzi (Libreria Scripta Manent, ore 18; dialoga con l’autrice Giuliana Scollo); domenica 11 maggio “Chiese aperte”, a cura dell’associazione Archeoclub (ore 9-20) e “LudoDay, a cura di Shield Sicilia/La Tana dei Goblin Caltagirone (Villa Patti, ore 16-20). Il programma completo, che si allega al presente comunicato, consultabile anche su: http://www.comune.caltagirone.ct.it

Caltagirone, 7 maggio 2024