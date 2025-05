(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 *Taranto. Iaia ( FdI), operazione antidroga. Plauso alla Squadra Mobile, alla Guardia Costiera e al servizio di vigilanza*

“Un plauso alla Squadra Mobile di Taranto che, in collaborazione con la Guardia costiera e con il servizio di vigilanza, ha portato a termine un’ importante operazione anti droga, recuperando ben 30 chili di cocaina purissima nell’area portuale. Le forze di Polizia proseguono dunque a monitorare il territorio con grande impegno e determinazione, ottenendo risultati di rilievo per la sicurezza dei cittadini. In particolare, i diversi interventi contro lo spaccio di droga rappresentano un segnale importante che deve arrivare forte e chiaro a chi crede che questa città possa essere offesa e depredata dalla criminalità. Non bisogna lasciare spazio al malaffare ed il controllo serrato sul territorio serve proprio a questo. Al contempo, promuovere la cultura della legalità e fare in modo che i giovani non cadano nel giro della droga è un dovere di tutti noi”.

Così on. Dario Iaia, deputato FdI/Presidente provinciale FdI