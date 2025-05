Il Presidente della Republika Srpska Milorad Dodik celebra San Giorgio con familiari e amici

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

Banja Luka, 6 maggio 2025 – Il presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik, ha celebrato oggi la festività di San Giorgio (Đurđevdan), patrono della sua famiglia, insieme a parenti, amici e collaboratori, nel rispetto della tradizione ortodossa e del significato spirituale della festa.

“Oggi celebro la festa del battesimo della mia famiglia, il giorno di San Giorgio, nello spirito della nostra tradizione e come dettato dalla nostra fede cristiana. In questa grande festa ho accolto parenti, amici, collaboratori e tutti gli ospiti cari per festeggiare insieme in un clima di buon umore e condivisione”, ha dichiarato Dodik attraverso il suo profilo sul social X (ex Twitter).