Hamdan bin Mohammed lancia l’iniziativa “Hewi Dubai” per far rivivere lo spirito vivace dei tradizionali quartieri emiratini

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

Sua Altezza lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe ereditario di Dubai, Vice Primo Ministro, Ministro della Difesa e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Dubai Future Foundation (DFF), ha annunciato oggi l’iniziativa Hewi Dubai, che segna una nuova e audace visione per gli spazi pubblici di Dubai.



L’iniziativa mira a far rivivere lo spirito vivace del tradizionale fareej (quartiere) emiratino in un modo moderno e incentrato sull’uomo, creando nuovi spazi comunitari che rafforzano i legami sociali e promuovono uno stile di vita attivo.

Sua Altezza ha dichiarato: “I legami comunitari sono tra i valori fondamentali con cui vengono cresciute le famiglie emiratine. Dobbiamo trasmettere questi valori alle generazioni future e progettare spazi pubblici che uniscano i vicini, dove le famiglie possano riunirsi, gli anziani possano incontrarsi e i bambini possano creare ricordi indimenticabili in un ambiente sicuro e accogliente”.



Sua Altezza ha aggiunto: “Questi nuovi spazi saranno tutt’altro che convenzionali. Sono concepiti come estensioni vibranti della nostra identità culturale e delle nostre aspirazioni future, riflettendo i nostri valori e ridefinendo il significato degli spazi pubblici per la nostra città”.

Una nuova visione incentrata sulle persone.



Nell’ambito dell’iniziativa, Hewi Nad Al Sheba 4, che sarà sviluppato da DFF in collaborazione con la Municipalità di Dubai, rappresenta un nuovo modello per la creazione di spazi pubblici, co-progettato con i residenti, basato su dati completi e radicato nella cultura. Situato tra una moschea e un quartiere residenziale a Nad Al Sheba 4, il sito è stato scelto per la sua atmosfera ideale per le passeggiate e il suo naturale senso di comunità. Il parco incarna un passaggio dagli spazi standardizzati a una nuova generazione di parchi di quartiere che privilegiano il comfort, il senso di appartenenza e i ritmi della vita quotidiana.



Spazi distintivi

Ogni elemento del parco è stato attentamente progettato per riflettere le esigenze e i valori della comunità circostante. Un’area di ritrovo ombreggiata vicino alla moschea, nota come Al Decha, è progettata per riunire le generazioni e offre un rifugio tranquillo dove gli anziani possono condividere storie sorseggiando un caffè o un tè arabo.



Al Saaha, uno spazio flessibile interno-esterno, è stato progettato per ospitare eventi comunitari, workshop e celebrazioni. Lo spazio invita i vicini ad assumersi la responsabilità e a ospitare momenti che riflettano le loro vite e i loro valori. Per le famiglie, Al Yalsa offre una comoda area salotto con vista sull’area giochi per bambini, ideale per rilassarsi, sorvegliare i bambini o per riunioni informali.



Sentieri tortuosi e aree gioco immerse nella natura incoraggiano l’esplorazione, il movimento e il legame intergenerazionale, trasformando il parco in uno spazio che appare allo stesso tempo naturale e profondamente familiare.