(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 04 May 2025 COMUNICATO STAMPA

ALLERTA METEO ARANCIONE DALLE 8 ALLE 23:59 DI LUNEDI’ 5 MAGGIO

PER FORTI PIOGGE E TEMPORALI

L’allerta interessa il bacino del Serchio-Garfagnana-Lima; Serchio di Lucca; Serchio Costa

e Versilia. Giallo per la zona A4 (Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio)

La Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di colore arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per forti temporali dalle 8 alle 23:59 di domani, lunedì 5 maggio per il bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, il Serchio di Lucca, Serchio Costa e Versilia.

Le zone interessate dall’allerta arancio, quindi, sono: S1, S2, S3, V e corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, al Serchio costa e alla Versilia, mentre la zona A4 (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio) sarà interessata da un’allerta meteo di colore giallo.

Le previsioni parlano di una vasta saccatura in avvicinamento da nord, in movimento verso sud-ovest e il Mediterraneo occidentale, con conseguente flusso umido meridionale nei bassi strati e generale aumento dell’instabilità sulla Toscana dalla tarda serata di oggi (domenica 4 maggio).

Già nel pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni isolate o sparse, in prevalenza di debole o, al più, moderata intensità. Dalla serata, ma più probabilmente dalla tarda serata, aumento dell’instabilità su tutta la regione, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone centro-settentrionali.

Dalla sera di oggi e per tutta la giornata di domani (lunedì), possibili temporali, localmente anche di forte intensità, più probabili sulle zone interne centro-settentrionali. Possibili anche forti colpi di vento e grandinate.