1 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 1° MAGGIO, M5S: GOVERNO SI RICORDA DEI LAVORATORI SOLO A VIGILIA FESTA E SMANTELLA DIRITTI

ROMA, 1° MAGGIO 2025 – “Mentre Giorgia Meloni si autocelebra sui social, fuori dal portone di Palazzo Chigi c’è un Paese in cui il 9% delle lavoratrici e dei lavoratori full time è povero, in cui le ore di cassa integrazione sono più del doppio del periodo pre-Covid, in cui il 15,6% delle donne è in part-time involontario e in cui ogni giorno 3 persone perdono la vita in fabbrica, nei cantieri, sui campi”. Così in una nota i parlamentari del M5S nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato. “Un Governo – riprendono – complice di questa drammatica situazione, che si scherma dietro ad un aumento dell’occupazione che è solo quantitativo e non qualitativo, dice ‘no’ al salario minimo e alla Procura nazionale del lavoro ma al contempo cancella il RdC per i beneficiari ‘occupabili’, allarga l’uso dei voucher e dei contratti a termine, fa rientrare dalla finestra le dimissioni in bianco, crea salvacondotti per coloro che non rispettano le norme antinfortunistiche mettendo a repentaglio la vita dei lavoratori. Un esecutivo che, a chiacchiere, si ricorda dei lavoratori solo alla vigilia del 1° maggio, che sta smantellando i loro diritti e portando a fondo il Paese” concludono.

