(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 Dal 16 al 18 giugno 2025 il Comune di Triora ospiterà il corso estivo

“Magia, stregoneria e processi. Fonti, temi, problemi”

Il corso è promosso da INQUIRE – International Centre for Research on

Inquisitions dell’Università di Bologna

Dal 16 al 18 giugno 2025 il Comune di Triora ospiterà il corso estivo

“Magia, stregoneria e processi. Fonti, temi, problemi”

“Magia, stregoneria e processi. Fonti, temi, problemi” è promossa da

INQUIRE – International Centre for Research on Inquisitions

dell’Università di Bologna e si rivolge a giovani studiosi (laureandi

magistrali, dottorandi, post-doc) proponendosi come spazio di

confronto e approfondimento sui temi legati alla storia della

stregoneria e della sua persecuzione tra Medioevo ed Età moderna. Il

programma prevede lezioni, seminari e momenti di discussione

incentrati su fonti, contesti e interpretazioni storiografiche, con

approcci interdisciplinari che spaziano dalla storia alla storia

dell’arte, dall’antropologia alla letteratura. I lavori prenderanno il

via il 16 giugno alle 15 e si concluderanno il 18 alle 13.