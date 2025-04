COMUNICATO STAMPA – Acli Terra a Orbetello per un incontro sulle Lagune del Mediterraneo e cambiamento climatico

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 ACLI TERRA A ORBETELLO PER UN INCONTRO SULLE LAGUNE DEL MEDITERRANEO E

CAMBIAMENTO CLIMATICO

TAVOLETTA (ACLI TERRA): GRANCHIO BLU E LION FISH, QUESTIONI ANCORA

IRRISOLTE

Venerdi 2 maggio ad Orbetello, in provincia di Grosseto, Acli Terra

svolgerà un incontro pubblico nazionale sullo SVILUPPO DELLE LAGUNE DEL

MEDITERRANEO IN VISTA DELLA III° CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUGLI

OCEANI, CHE SI SVOLGERÀ A NIZZA DAL 9 AL 13 GIUGNO.

Un ulteriore incontro sul clima e il Mediterraneo promosso da Acli Terra

per determinarne l’impatto psicosociale sulle comunità e in particolare

sulle lavoratrici e i lavoratori.

Già al XXVII° Congresso della Commissione per gli Studi e le

Esplorazioni nel Mediterraneo, svolto a Palermo ad ottobre 2024, davanti

ai rappresentanti di 23 Paesi il Presidente di Acli Terra NICOLA

TAVOLETTA ha rappresentato il tema, ragionando anche su nuovi strumenti

di welfare per le categorie dell’agroalimentare coinvolte.

Oggi rilancia il tema con il Vice Presidente della Commissione

Agricoltura della Camera dei Deputati l’On MARIA CHIARA GADDA su

sviluppo rurale e marittimo e su misure specifiche per le lagune, così

da stimolare la Commissione parlamentare.

Il Presidente Tavoletta solleverà anche le questioni delle specie

aliene, Granchio Blu e Lion Fish, entrambe irrisolte.

“Purtroppo – afferma il Presidente Tavoletta – il valido Piano di

contrasto al Granchio Blu del Commissario, il Prefetto Enrico Caterino,

ancora non è attuabile perché da sei mesi attende la firma di entrambi i

Ministri responsabili”.

Ad introdurre l’Assemblea pubblica un tecnico internazionale, ma

adottivo di Porto Santo Stefano, l’Ingegnere Idraulico Marino ENRICO

DINI, che parlerà dei cambiamenti del livello delle acque marine e di

strumenti per la tutela delle coste.

Dini sarà per Acli Terra relatore ad una Conferenza internazionale della

Ciesm a Cipro il prossimo mese di dicembre e ha progettato e realizzato

barriere coralline artificiali in tante località nel Mondo.

A fare gli onori di casa il PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA DE I PESCATORI

DI ORBETELLO PIERLUIGI PIRO, che è il Coordinatore della Commissione

Lagune d’italia di Acli Terra, che coordinerà i lavori.

Ad aprire i lavori ci sarà la delegazione dell’Amministrazione Comunale

di Orbetello che testimonierà il lavoro portato avanti sul territorio.

IL CONVEGNO INIZIERÀ ALLE ORE 18,30 AL PARK HOTEL DOPO LA CERIMONIA DI

APERTURA DELLA GARA DI PESCA INTERNAZIONALE BRANZINO THE CHALLENGE CHE

SI FARÀ NEL PIAZZALE DELL’IDROSCALO “ ANGELO BRUNETTA”

Quest’ultimo evento verrà allietato dalla bravissima cantante MICHELA

MIGNANO, artista popolare sulla costa Adriatica, e dallo strepitoso

corpo di ballo acrobatico del Principato di Monaco delle ROCA GIRLS.

ACLI TERRA