CARENZA FARMACO INSULINICO NOVARAPID, DISGUIDO TEMPORANEO SUBITO RISOLTO

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 COMUNICATO STAMPA

carenza farmaco insulinico novorapid, l’assessorato alla sanitÀ rassicura: disguido temporaneo subito risolto

Cagliari, 30/04/2025

L’Assessorato della Sanità della Regione Sardegna è venuto a conoscenza di una carenza del medicinale insulinico NovoRapid nelle farmacie del territorio isolano, in seguito ad alcune segnalazioni.

Attivandosi immediatamente, gli uffici dell’assessorato hanno potuto apprendere che si è trattato di un disguido di spedizione del farmaco che ne ha temporaneamente rallentato l’approvvigionamento.

L’assessorato ha immediatamente contattato Federfarma ed il produttore del farmaco per comprendere la natura del problema ed assicurarsi che fosse prontamente risolto. Contestualmente, l’assessore Bartolazzi ha provveduto ad aggiornare l’ordine del giorno della riunione già convocata per il 13 maggio della Consulta per il diabete, inserendo l’argomento della tempestività degli approvvigionamenti fra quelli in discussione, in modo da poter evitare per il futuro l’insorgere di problematiche simili o identiche.

Ufficio Stampa della Regione Sardegna