AUTODROMO DI MONZA APERTO AI CICLISTI – FIRMATA LA CONVENZIONE CON FCI

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 FIRMATA CONVENZIONE TRA FCI E AUTODROMO DI MONZAPISTA LIBERA PER GLI ALLENAMENTI DUE GIORNI ALLA SETTIMANA

A partire dal mese di maggio l’Autodromo Nazionale Monza spalancherà le porte ai ciclisti tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana.

La convenzione, valida fino alla stagione agonistica 2028, è stata siglata nella giornata di ieri alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Monza, Viviana Guidetti, che ha favorito l’intesa, del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, della Presidente del Comitato Provinciale Monza e della Brianza FCI, Chiara Mariani, del Presidente di BCC di Carate Brianza Ruggero Redaelli, delDirettore Generale dell’impianto Alfredo Scala e del Presidente del Consorzio società Ciclistiche Monza e Brianza ASD Ruggero Cazzaniga.

“L’Autodromo Nazionale Monza continua a collaborare con le istituzioni e gli enti locali per essere sempre più connesso al territorio e agli sportivi che frequentano il Parco di Monza. In questa direzione va inteso l’accordo, promosso dal Comune di Monza, con la Federazione Ciclistica Italiana, che permetterà ai suoi tesserati di pedalare sulla pista in alcune giornate secondo calendari stabiliti che verranno di volta in volta resi pubblici”, ha spiegato il Presidente dell’Autodromo Nazionale Monza Giuseppe Redaelli.

“La riapertura dell’Autodromo ai ciclisti tesserati consentirà sia agli atleti delle Associazioni ciclistiche sia agli amatori di pedalare dentro al Tempio della Velocità. Questa possibilità, unita alle gare podistiche che si svolgono sul circuito, confermano il percorso di maggiore apertura dell’Autodromo Nazionale ai cittadini”, haaggiuntoViviana Guidetti, Assessore allo Sport del Comune di Monza.

“La sicurezza per la pratica è uno degli obiettivi primari della Federazione che si muove su diverse direttrici, dall’educazione stradale alla ricerca di spazi sicuri. In questa ottica rientra anche la convenzione con l’Autodromo Nazionale Monza, che ha un doppio valore, pratico e culturale. Dal punto di vista pratico, questo accordo garantirà alle nostre società e ai nostri tesserati attività sicura in uno dei luoghi iconici, l’Autodromo Nazionale Monza. Mi auguro, per questo, che l’iniziativa contribuirà a incrementare la pratica in provincia e nella regione. Dal punto di vista culturale si dimostra, inoltre, che bicicletta e auto possono convivere negli stessi spazi quando il rapporto si basa sul rispetto reciproco e la mutua collaborazione”, ha sottolineato Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana.