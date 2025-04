Programma “(R)esistenze” a Mirano: 30 aprile con la primaria “F. Petrarca”, 2 maggio intitolazione ciclabile alle staffette partigiane e 5 maggio presentazione libro su Tina Anselmi

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 COMUNE di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNICATO STAMPA

Mirano, 29 aprile 2025

Prosegue il programma “(R)esistenze” con tre eventi

• 30 aprile con la primaria “F. Petrarca”

• 2 maggio intitolazione ciclabile alle staffette partigiane

• 5 maggio presentazione libro su Tina Anselmi

Il programma “(R)esistenze”, organizzato dal Comune di Mirano (VE) per celebrare l’80°

anniversario della Liberazione, prosegue nei prossimi giorni con tre eventi.

Mercoledì 30 aprile, dalle ore 14.15 in viale delle Rimembranze avrà luogo la restituzione

pubblica del progetto ideato dalle classi 5A e 5B della scuola primaria “F. Petrarca”

nell’ambito dell’iniziativa “La Storia siamo Noi” per l’80° anniversario della Liberazione. Gli alunni

e alunne si esibiranno con canti e lettura di alcuni articoli della Costituzione. A seguire cerimonia di

consegna della “Costituzione” agli alunni e alunne da parte del Sindaco e delle autorità

istituzionali.

Inoltre saranno esposti i manufatti artistici e le elaborazioni grafico-pittoriche realizzate dagli

allievi. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la Barchessa di Villa “XXV Aprile”, in via

Mariutto n. 1.

Venerdì 2 maggio alle ore 17.30 si svolgerà la cerimonia di intitolazione alle staffette partigiane

della pista ciclabile che collega il centro storico di Mirano alla Cittadella Scolastica, seguita da

“R/Esistere”, azione performativa collettiva itinerante lungo la pista ciclabile. Ritrovo in via

Matteotti, in prossimità del parcheggio a sud della Cittadella Scolastica. La performance proseguirà

poi lungo la pista ciclabile e in piazza Martiri a Mirano.

L’evento è realizzato in collaborazione con ANPI Provinciale, CGIL Provinciale, SPI-CGIL

Metropolitano, Coordinamento donne SPI-CGIL provinciale e Coordinamento donne CGIL,

Associazione Resistenze e INDACO Incursioni di danza e arte contemporanea.

Per permettere lo svolgimento dell’azione performativa, il 2 maggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00

sarà vietato il transito in piazza Martiri.

Lunedì 5 maggio alle ore 18.00 nella sala conferenze Nella e Paolo Errera, in via Bastia fuori n. 58,

presentazione del libro “Tina Anselmi. Una vita per le donne” di Mauro Pitteri. Il racconto

delle tappe più importanti del percorso e della carriera di Tina Anselmi, con particolare attenzione

alle iniziative dedicate alle donne.

Ingresso libero, la cittadinanza è invitata.

Nel sito comunale è stata creata la sezione “Mirano Città della Resistenza” in cui sono disponibili

alcuni documenti e una parte degli elaborati realizzati nell’ambito dell’iniziativa “La Storia siamo

Noi”, cui hanno partecipato tutti gli istituti scolastici della città.

A breve sarà caricato anche il video del pre-Consiglio convocato del 24 aprile 2025 durante il quale

si è svolta la restituzione pubblica di una parte degli elaborati.

Link https://www.comune.mirano.ve.it/it/page/mirano-citta-della-resistenza

orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00; giovedì 15.00-16.45