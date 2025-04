(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Infrastrutture. Ferrante (Mit) ad avvio lavori galleria Monte Pergola, Impegno mantenuto, massima attenzione per sviluppo Campania

“Dopo la formalizzazione avvenuta nelle scorse settimane, ho voluto essere presente in prima persona al concreto avvio dei lavori che interesseranno la galleria ‘Monte Pergola’, un asse viario strategico per la mobilità campana. Come promesso, l’attenzione sul tema resterà sempre alta per rispettare l’impegno di restituire ai cittadini, già entro luglio del prossimo anno, la canna della galleria in direzione Salerno, regolarmente attiva e completamente ammodernata.” Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, a margine della partenza dei lavori di manutenzione della galleria Monte Pergola del Raccordo Autostradale 2 di Avellino, accompagnato dal Responsabile di Anas Campania, Ing. Nicola Montesano. “La tempestività di Anas, che ringrazio, nel fronteggiare l’intervenuta risoluzione contrattuale con il precedente appaltatore, procedendo nell’arco di sei mesi ad una nuova consegna dei lavori, testimonia la prontezza con la quale vogliamo garantire la riattivazione di un’arteria fondamentale. Come Mit – ha sottolineato Ferrante – stiamo puntando con decisione sul potenziamento e sulla messa in sicurezza delle reti infrastrutturali del Paese, a partire dal Sud, che deve essere sempre più la locomotiva della crescita. I lavori della galleria Monte Pergola che partono oggi ne sono una dimostrazione concreta e rappresentano la miglior risposta alle polemiche sollevate in maniera strumentale dalle sinistre. Con il nostro Governo la Campania può vivere una nuova stagione di sviluppo”, ha concluso Ferrante.

