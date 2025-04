IL COMUNE COMUNICA – domani la consegna di un riconoscimento del Municipio III al Comando dei Vigili del fuoco di Bari

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 DOMANI LA CONSEGNA DI UN RICONOSCIMENTO DEL MUNICIPIO III AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BARIDomani, mercoledì 30 aprile, alle ore 10.30, presso la sala consiliare del Municipio III, in via Vincenzo Ricchioni 1, al San Paolo, la presidente e i consiglieri municipali consegneranno un riconoscimento al Comando dei Vigili del Fuoco di Bari.

La scelta nasce dall’impegno e dalla presenza costante sul territorio da parte del Corpo, che da sempre supporta la popolazione nelle situazioni d’emergenza ed eccezionali, come accaduto il mese scorso in occasione del crollo della palazzina in via De Amicis.

“Il Municipio III, a nome dei residenti e di tutto il Consiglio municipale, è orgoglioso di conferire ai Vigili del Fuoco di Bari questo riconoscimento, per il valore e il coraggio profuso dal Corpo in ogni occasione, come nel caso del crollo dell’edificio in via De Amicis – commenta la presidente del Municipio III -. Un sentito ringraziamento va a tutte le donne e agli uomini del Comando di Bari per ciò che fanno quotidianamente per proteggere la collettività. Sappiamo che si tratta di un piccolo gesto ma dal valore profondo, tanto più per il fatto che alcuni di loro sono residenti nel nostro territorio”.

Alla cerimonia interverranno il vicecomandante del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari Giuseppe Quinto, gli ispettori Luigi Fiore e Alessandro Porcelli, il caporeparto Emanuele Bozzi e il vigile coordinatore Giuseppe Santoro, alla presenza di alcune classi di terza e quinta elementare del territorio.

L’incontro è aperto a tutti.