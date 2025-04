(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Coldiretti autorizza la libera e gratuita pubblicazione della foto: “Ettore Prandini, presidente Coldiretti e Marco Vergero, presidente Gruppo Vergero e Cascina Pulita rinnovano accordo per la gestione efficiente dei rifiuti agricoli ”

AMBIENTE: RINNOVATO ACCORDO COLDIRETTI-CASCINA PULITA PER LA GESTIONE EFFICIENTE DEI RIFIUTI AGRICOLI

Si rinnova la convenzione quadro nazionale fra Coldiretti e Cascina Pulita – società di riferimento in Italia per la gestione dei rifiuti agricoli controllata dal Gruppo Vergero – per assicurare alle imprese associate un servizio completo di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti agricoli, strutturato in modo capillare e continuativo, con l’obiettivo di semplificare gli oneri burocratici posti in capo alle imprese agricole e favorire il contenimento dei costi del servizio garantendo i più elevati standard ambientali.

Di ampia portata e al passo coi tempi l’obiettivo principale da cui scaturisce l’accordo: sostenere i processi di digitalizzazione e trasparenza in atto nel settore dei rifiuti agricoli migliorando l’efficienza nell’uso sostenibile delle risorse e dei materiali. La grande novità rispetto alla precedente convenzione, firmata nel 2021, riguarda l’opportunità per gli associati Coldiretti di accedere a una gestione semplificata del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI): le imprese agricole che aderiscono al Circuito Organizzato di Raccolta (COR) — confermato con il nuovo accordo — potranno, infatti, adempiere agli obblighi normativi senza dover procedere autonomamente all’iscrizione e alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie al RENTRI. Infatti, sarà il COR a farsi carico di tali adempimenti, liberando le imprese agricole da un impegno burocratico complesso e oneroso nel rispetto della normativa ambientale.

Inoltre, grazie all’attività del COR, le aziende associate potranno contare su una gestione semplificata dei rifiuti agricoli, svolta mediante servizio a domicilio o con l’utilizzo della Piattaforma Mobile Multiraccolta (PMM) presso i Consorzi Agrari o le Cooperative Agricole individuati da Coldiretti o dalle Federazioni Regionali associate. Ogni impresa agricola potrà selezionare il servizio più adeguato alle proprie necessità, in ragione della qualità e quantità dei rifiuti prodotti, beneficiando altresì di tariffe agevolate.

La nuova Convenzione, della durata di tre anni, riserva particolare attenzione a percorsi di formazione per gli imprenditori agricoli, specialmente orientati a garantire il necessario aggiornamento degli adempimenti previsti dal RENTRI: Coldiretti e Cascina Pulita collaboreranno, infatti, per organizzare momenti di supporto pratico sulla corretta gestione dei rifiuti, agevolando la transizione del settore verso un modello di economia circolare.