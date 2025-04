Agenzia regionale 484.25 ciliento_sopralluogo interramento ferroviario andria

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 L’assessore Ciliento ad Andria per un nuovo sopralluogo sui cantieri del Grande progetto di FerrotramviariaNuovo sopralluogo dell’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Debora Ciliento questa mattina ad Andria sui cantieri della ferrovia regionale Bari-Barletta per la realizzazione del Grande Progetto per l’interramento dei binari. Un cantiere lungo e complesso che in quattro anni ha vissuto diversi imprevisti ma che ora sta procedendo con maggior speditezza.

“Oggi abbiamo visitato la nuova stazione centrale, che sta prendendo forma, e cantieri e scavi che si sono trasformati in rotatorie, nuove strade e binari interrati – ha dichiarato l’assessore -. Alla conclusione dei lavori la città potrà vedere ricucite diverse aree urbane e usufruire di una nuova viabilità con importanti e positive ricadute sul traffico. Successivamente ulteriori interventi per l’elettrificazione della linea consentiranno la ripresa della circolazione dei treni. Ringrazio i cittadini per la pazienza e per aver sopportato lunghi disagi. E ringrazio il Comune di Andria, Ferrotramviaria e la ditta appaltatrice dei lavori per il dialogo e il confronto costante che ci ha permesso di portare avanti la realizzazione di un progetto importantissimo per la città di Andria e per l’intero sistema ferroviario del nord barese.”

Al sopralluogo di questa mattina hanno partecipato anche il capo Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, Vito Antonacci, e la dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Irene Di Tria; la consigliera regionale Grazia Di Bari; per il Comune di Andria, la sindaca Giovanna Bruno, una nutrita rappresentanza della Giunta comunale e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Vurchio; per Ferrotramviaria, tra gli altri, il direttore generale Massimo Nitti e il dirigente Settore Affari generali, legale e investimenti, Pio Fabietti; il rappresentante del Consorzio Integra Maurizio Benucci con i suoi collaboratori e gli operai.