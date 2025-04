(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

29/4/2025

QUESTA MATTINA ALLA PRESENZA DELL’ASSESSORE ALLO

SPORT, ELISA LODI E DELL’ASSESSORE A PORTO VIVO, EVEREST

BERTOLI PRESENTATA LA 29ª EDIZIONE DELLA “TRIESTE SPRING

RUN”

Questa mattina (29 aprile) nella Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich, alla presenza tra

gli altri dell’assessore allo Sport, Elisa Lodi, dell’assessore alle Politiche Finanziarie e

al Porto Vivo, Everest Bertoli, dell’assessore regionale alle Autonomie Locali

funzione pubblica, sicurezza e immigrazione, Pierpaolo Roberti, del segretario

generale della Fondazione CRTrieste, Paolo Santangelo, del presidente della

Fondazione Burlo Garofalo, Gabriele Cont, del Presidente dell’ASD Trieste Atletica

Aps, Pompeo Tria, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 29ª

edizione della “Trieste Spring Run”.

La “Trieste Spring Run”, è un evento organizzato dall’APD Miramar in

collaborazione con l’ASD Trieste Atletica APS, con la co organizzazione del Comune di

Trieste e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, che si svolgerò da domani,

30 aprile al 4 maggio, offrendo un ricco programma di attività per tute le età, in

un’atmosfera di festa e inclusione che coinvolge l’intero territorio.

“Porto i saluti del Comune e del Sindaco, sono contenta di ritrovarci qui a distanza

di un anno per un evento veramente bellissimo per la città di Trieste – ha esordito

l’assessore allo Sport, Elisa Lodi -. Si tratta di una festa dello sport, perché da domani

avremo una città in festa con tanti bambini piccoli in piazza Unità per la Trieste

Spring Run, un evento dedicato agli alunni delle scuole primarie, in collaborazione

con gli istituti scolastici cittadini. Accanto a questo momento dedicato ai più piccoli ci

sarà la fase competitiva del fine settimana con la 21K e la Bavisela Family Run, un

momento di sport per tutti”.

“Devo ringraziare gli organizzatori di questo evento che si riconferma importante

per Trieste e che dà lustro alla nostra città. Il percorso con l’arrivo in piazza Unità

rappresenta uno dei percorsi più belli per questo tipologia di manifestazione. Il

Comune di Trieste abbraccia questo eventi perché sappiamo che l’interesse dei nostri

concittadini a partecipare è davvero tanto – ha continuato Elisa Lodi -. Si tratta di una

manifestazione in cui sport e solidarietà vanno a braccetto, creando un connubio

davvero speciale. È bello vedere come l’attività sportiva possa unire le persone e allo

stesso tempo promuovere valori di solidarietà e collaborazione”.

“In particolare, si collega con la Fondazione Burlo Garofalo e la Fondazione

CRTrieste, che sono impegnate da sempre nel garantire assistenza e servizi di qualità

a chi ne ha bisogno. Il Comune non può che essere soddisfatto della grande sinergia

che si crea tra società sportive, enti locali, associazioni, fondazione e partner

commerciali per l’occasione”, ha concluso l’Assessore Lodi.

L’assessore alle Politiche Finanziarie e al Porto Vivo, Everest Bertoli ha detto che

la prossima edizione sarà la 30ª edizione della manifestazione “in quell’occasione

spero potremmo utilizzare ulteriori spazi del Porto Vecchio – Porto Vivo, visto che i

lavori procedono. Questa manifestazione rappresenta non solo lo sport, ma anche la

bellezza del nostro territorio. Gli atleti, camminando, correndo o passeggiando lungo

il percorso della città, possono ammirare le sue meraviglie. Una città che oltre ad

essere accogliente ha qualcosa in più, che nessun altra città, possiede un’atmosfera

magica. Complimenti a tutti voi per l’iniziativa”.

Domani, 30 aprile si apre il sipario con la Trieste Spring Young, un evento

dedicato agli alunni delle scuole primarie; una mattinata tra sport, giochi, laboratori e

animazione, pensato per educare al movimento in modo divertente e partecipativo.

Quest’anno è prevista una bella sorpresa a cura dell’azienda Zoic, in piazza, infatti,

sarà presente un fossile di dinosauro, ad arricchire una mattinata di sport, musica ed

intrattenimento. I bambini potranno assistere alla presentazione ad opera di un

paleontologo, che risponderò a tutte le loro domande. La gara sarà dedicata a uno

dei simboli della città di Trieste, il Faro della Vittoria.

Tra gli eventi collaterali in calendario ci sono un seminario tematico dedicato

all’atletica ed esibizioni musicali nelle piazze del centro città. Il momento più atteso

della Trieste Spring Run 2025 sarà senza dubbio la giornata di domenica 4 maggio,

quando la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere

i due eventi principali della manifestazione.

Alle 9.30 del mattino prenderà il via la Trieste K21, la mezza maratona che partirà

da Duino e seguirà l’incantevole Strada Costiera, regalando ai partecipanti una corsa

mozzafiato tra mare e roccia, con scorci spettacolari sul Golfo di Trieste.

L’arrivo avverrà nella scenografica piazza dell’Unità d’Italia.

Contemporaneamente la città si animerà con la Bavisela Family Run, una corsa

camminata non competitiva di 7 chilometri con partenza dallo splendido Castello di

Miramare. Un’esperienza pensata per tutti, famiglie con bambini, gruppi di amici,

scolaresche, associazioni e chiunque abbia voglia di trascorrere una mattinata

all’insegna dello sport. Della musica e del divertimento, in un clima festoso e

coinvolgente. Anche in questo caso il traguardo sarà in piazza dell’Unità d’Italia, dove

l’abbraccio del pubblico renderà più speciale l’arrivo di ogni partecipante.

Oltre 50 i paesi rappresentati nella passata edizione, a conferma del carattere

sempre più internazionale della manifestazione. Ma il cuore della Trieste Spring Run

resta profondamente legato alla sua comunità, con un’attenzione particolare al

sociale: anche quest’anno, le persone con fragilità potranno partecipare