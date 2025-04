0429 cinema odeon – programmazione 1 maggio 7 maggio

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

Cinema Odeon – programmazione dal 1 maggio al 7 maggio

I grandi film della settimana: “Ritrovarsi a Tokyo”, “Mauro Corona. La mia vita finché capita” e “Maratona di New York”

La Spezia, 29 aprile 2025 – Al via la nuova programmazione settimanale cinematografica del Cinema Odeon con tre grandi film: “Ritrovarsi a Tokyo”, un film che racconta il Giappone di oggi con luci e ombre; “Mauro Corona. La mia vita finché capita”, un documentario che racconta i pensieri e la filosofia di vita dello scrittore Mauro Corona, e “Maratona di New York”, tratto dalla pièce omonima di Edoardo Erba diventata uno dei più clamorosi successi del teatro contemporaneo italiano.

Ritrovarsi a Tokyo: giovedì 1 maggio ore 15.00; ore 17.00; ore 19.00; ore 21.00; venerdì 2 maggio ore 15.30; ore 17.30; ore 21.00; sabato 3 maggio ore 15.00; ore 17.00; ore 19.00; ore 21.00; domenica 4 maggio ore 15.00; ore 17.00; ore 19.00; ore 21.00.

Mauro Corona. La mia vita finché capita: martedì 6 maggio ore 17.00; ore 19.00; ore 21.00; mercoledì 7 maggio ore 17.00; ore 19.00;

Maratona di New York: mercoledì 7 maggio ore 21.00

Sinossi.

RITROVARSI A TOKYO

Il film ha per protagonista Jay, che ogni giorno percorre Tokyo in lungo e in largo a bordo del suo taxi, sperando di ritrovare sua figlia Lily. Il matrimonio con una donna giapponese è infatti naufragato anni prima, ma in Giappone la legge non prevede l’affido congiunto: l’unica possibilità che ha Jay di rivedere la figlia è incontrarla per caso in una grande metropoli. Quando ha perso ormai le speranze e sta per tornare in Francia, il destino sembra finalmente offrirgli un’occasione straordinaria… un film intenso e emozionante, che ha anche il merito di raccontare il Giappone di oggi da un punto di vista inusuale, in cui convivono luci e ombre. Tra i più apprezzati attori della sua generazione, Duris ha studiato per mesi il giapponese per affrontare il ruolo al meglio, confermandosi un interprete d’eccezione.

MAURO CORONA LA MIA VITA FINCHE’ CAPITA

Attraverso monologhi, voci fuori campo e conversazioni con amici come Piero Pelù, Erri De Luca e Davide Van De Sfroos, il film esplora la filosofia di vita di Mauro Corona, toccando temi come la gioventù ribelle, il difficile rapporto con i genitori, la lotta contro l’alcolismo e la passione per la scrittura e l’alpinismo. Le citazioni letterarie, tratte dal libro “Le altalene” e interpretate dalla voce narrante di Giancarlo Giannini, arricchiscono la narrazione, mentre le maestose cime montuose fanno da sfondo alle riflessioni del protagonista. Un ritratto intimo dello scrittore, scultore e alpinista friulano Mauro Corona.

MARATONA DI NEW YORK ( rassegna Liguria Film)

La passione per la corsa ha contagiato milioni di italiani e il sogno di ogni runner è quello di correre una maratona almeno una volta nella vita. Una volta portati a termine i 42,195 chilometri della distanza di corsa più iconica, non c’è maratoneta che non sogni di partecipare alla più famosa e amata maratona al mondo, la New York City Marathon, la 42k della Grande Mela.E poi c’è chi l’ha corsa e ne è rimasto talmente affascinato da scriverne un testo e portarlo in scena in teatro, parliamo di Eodardo Erba, e sulla base di questo il regista Luca Franco ha diretto un film, “Maratona di New York”, interpretato dai due protagonisti dello spettacolo teatrale

Info e prenotazioni CINEMA ODEON:

Via Firenze, 37 – La Spezia

Il biglietto per il Cinema Odeon ha il costo di 6 euro e 5 euro il ridotto (under 14, over 65, iscritti alle biblioteche)