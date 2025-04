(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 TURISMO: REGIONE SARDEGNA PRESENTE A BUDAI ALL’ARABIAN TRAVEL MARKETING

COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 28/04/2025

E’ stato inaugurato a Dubai dall’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, lo stand della Regione Sardegna all’ ATM (Arabian Travel Marketing), il più grande raduno di tutte le aziende che operano nel settore dell’aviazione, del turismo e dei viaggi.

La Sardegna partecipa per il secondo anno di fila alla principale fiera del turismo del Golfo Persico, con un ampio stand, che ospita operatori turistici sia del settore alberghiero che di quello dei servizi (DMC).

“La conferma del volo diretto fra Dubai ed Olbia, della compagnia Flydubai del gruppo Emirates anche per la stagione estiva 2025, unico volo intercontinentale di linea al momento attivo in Sardegna – afferma l’assessore Franco Cuccureddu – testimonia il fatto che la Sardegna si sta consolidando come una delle principali destinazioni nel mediterraneo per coloro che vivono nel Golfo Persico. Soprattutto nei mesi estivi, che in quest’area è considerata bassa stagione, oltre che per le temperature davvero eccessive”.

Molto affollato nella prima delle quattro giornate di apertura, lo stand della Sardegna, da parte di tour operator e visitatori, particolarmente interessati oltre che al mare, al turismo attivo ed alla nautica, anche e soprattutto al segmento del lusso.

Negli ultimi trent’anni, l’Arabian Travel Market è diventato un evento globale leader che ha favorito la crescita del settore dei viaggi e del turismo.