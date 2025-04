La Russia conquista una nuova città nel nord-est dell’Ucraina: presa Kamenka nella regione di Kharkiv

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

La Russia ha annunciato oggi di aver conquistato una nuova città nel nord-est dell’Ucraina, mentre proseguono i combattimenti in una delle aree più contese del conflitto.

Secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa russo, le unità del gruppo di forze “Ovest” hanno preso il controllo della città di Kamenka, situata nella provincia di Kharkiv. Mosca ha inoltre affermato che durante l’operazione le forze ucraine avrebbero perso più di 240 soldati e subito danni significativi a livello di equipaggiamento militare.

La presa di Kamenka rappresenta un ulteriore sviluppo in una regione che ha visto un’intensificazione delle ostilità nelle ultime settimane, con la Russia che punta a consolidare il suo controllo sui territori a ridosso del confine.

Va tuttavia sottolineato che i resoconti forniti dalle parti in conflitto – Russia e Ucraina – spesso risultano contrastanti e non possono essere verificati in modo indipendente, a causa della situazione sul campo e delle difficoltà di accesso per osservatori neutrali. I combattimenti, iniziati con l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, continuano a rendere instabile la situazione nell’intera area nord-orientale del Paese.

Al momento, da parte ucraina non è arrivata una conferma ufficiale sulla caduta di Kamenka. Fonti di Kiev hanno invece parlato di “intense battaglie difensive” nella regione di Kharkiv, senza entrare nei dettagli sulla situazione specifica della città.

L’eventuale conferma della conquista di Kamenka consoliderebbe la presenza russa nella provincia di Kharkiv, un’area strategica sia per la vicinanza al confine russo sia per la sua importanza logistica e simbolica nel conflitto.