INVITO A II TORNEO MELADUSIO TEMPESTA IN RICORDO DI ALESSIO BERTOLDO domenica 3 maggio

[image: Sbandieratori.jpg]

Vi invitano a

IIº Torneo Meladusio Tempesta in ricordo di Alessio Bertoldo

[image: 🗓️] Sabato 3 Maggio 2025

[image: 📍]Piazza Castello, Noale

[image: 🕐] Dalle 9.00 in poi, dalle 16.30 aperitivo e musica per tutti [image:

🍹][image: 🌭][image: 🎉]

[image: 🏰] L’Associazione Musici e Sbandieratori Tempesta Noale, in

collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori (FISB), la città

di Noale e l’Associazione Palio di Noale è entusiasta di portare a Noale la

seconda edizione del Torneo Meladusio Tempesta, in ricordo di Alessio

Bertoldo! [image: ❤][image: 🤍]

L’associazione ha come primo obiettivo quello di diffondere la tradizione e

l’arte dello sport storico, portandolo a livello di competizione nei vari

tornei e campionati della FISB – Federazione Italiana Sbandieratori

[image: 🥁][image: 🏳][image: 🎺] La gara si svolgerà nelle categorie Under

(Esordienti, Giovanili, Under 15) e Assoluti per le specialità di Singolo,

Coppia, Squadra, Piccola Squadra e Musici. [image: 🥁][image: 🏳][image: 🎺]

Non solo un torneo, ma una giornata intera all’insegna del divertimento e

della passione condivisa di musici e sbandieratori.

[image: 💫]L’evento è aperto a tutti, con chiosco bar e

intrattenimento ![image:

🎶][image: 🍻]

Ingresso gratuito.

[image: Musici 3 maggio 2025.jpg]

