IL COMUNE COMUNICA – Scuole Sicure, domani al via la formazione per 200 operatori su droghe sintetiche e adolescenti. A maggio camper e incontri con gli studenti

Roma, 28 Aprile 2025

Mon 28 April 2025

DOMANI AL VIA LA FORMAZIONE PER 200 OPERATORI

SU DROGHE SINTETICHE E ADOLESCENTI

A MAGGIO CAMPER E INCONTRI CON GLI STUDENTI

Prenderà il via domani, martedì 29 aprile, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, la prima sessione di formazione di quasi 200 operatori di Polizia locale e dei Servizi sociali del Comune di Bari, nell’ambito del progetto ‘Scuole sicure 2025’. L’incontro è organizzato nella sede del Comando di via Aquilino, alla presenza dell’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione Civile e del comandante Michele Palumbo, che ha curato il progetto e l’iter per la partecipazione al finanziamento ministeriale. Il corso sarà dedicato a droghe sintetiche e adolescenti e tenuto da esperti sociologi, psicologi e criminologi di Infopol, leader nel settore della formazione della Polizia locale.

Il progetto ‘Scuole Sicure’ prevede, dopo il percorso di informazione e formazione degli operatori, un ciclo di appuntamenti di sensibilizzazione nelle scuole della città, anche con strumentazione interattiva e strategie di ‘gamification’. Sono già 32 gli incontri in calendario a partire da maggio, con una decina di istituti coinvolti: tutte le scuole che vogliano partecipare al progetto, che si concluderà in autunno, possono contattare il Comando di via Aquilino.

“Per capire l’importanza del dialogo, della formazione e della prevenzione, bisogna partire da un dato – spiega l’assessora alla Vivibilità urbana -: esistono più di mille nuove droghe sintetiche, raggruppate in varie classi, che si vanno ad aggiungere all’elenco delle sostanze già tristemente note da tempo. Conoscere i rischi, comprendere in quale mondo oggi si muovono gli adolescenti, interrogarsi sugli approcci migliori per costruire una rete di protezione efficace, è lo spirito che ci guida in questa campagna. Tra pochi giorni arriverà un camper, che sarà a nostra disposizione per realizzare azioni utili a prevenire l’uso di sostanze psicotrope nei giovani in età scolare, di età compresa tra 11 e 18 anni, come previsto dal progetto, e anche a fare sensibilizzazione sul tema più generale delle dipendenze. Tra le attività previste, ci sarà la possibilità di invitare i ragazzi, all’esterno delle scuole, a provare un’esperienza di guida dopo avere assunto droghe, avendo a disposizione visori e simulatori in realtà virtuale. Invitiamo tutte le scuole che vogliano aderire al progetto, a contattarci: c’è tempo fino all’autunno per programmare un’esperienza che certamente non lascerà i ragazzi indifferenti”.

IL PROGETTO

Il Ministero dell’Interno ha finanziato 14 Comuni capoluogo di Città metropolitane: Bari si è aggiudicata l’importo di 61.863,11 euro, da impiegare per la realizzazione di progettualità volte alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado.