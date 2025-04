(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 DAZI. PIETRELLA (FDI), BRAGA OSTAGGIO DEI PREGIUDIZI. MELONI PROTAGONISTA SULLA SCENA INTERNAZIONALE

“Leggere le dichiarazioni di Chiara Braga fa sorridere: più che una lettura dei fatti, sembra un esercizio di nostalgia per un mondo che non c’è più. Tanto è il pregiudizio ideologico da non permetterle di vedere i successi concreti che il governo Meloni sta conseguendo sulla scena internazionale. Giorgia Meloni ha costruito un rapporto solido e strategico con gli Stati Uniti, fondato su rispetto e collaborazione, e ha restituito all’Italia quella considerazione europea che i governi della sinistra avevano progressivamente dilapidato. Dà evidentemente fastidio al Partito Democratico vedere che oggi, grazie alla credibilità personale della Presidente del Consiglio, sono altri — come Macron — a dover fare i salti mortali per ritagliarsi spazi di visibilità. Giorgia Meloni, con eleganza, pragmatismo, lungimiranza e concretezza, si è imposta come l’unico vero leader europeo capace di dialogare su un piano di pari dignità con Washington e con le altre capitali europee. Altro che isolamento: l’Italia è tornata protagonista, ed è questo il vero motivo per cui a sinistra si agita tanto nervosamente chi è stato abituato a contare sulle pacche sulle spalle e sulle cene di cortesia, senza ottenere mai nulla di concreto per il nostro Paese”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Pietrella.

