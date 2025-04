Comunicato stampa – Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, presentato il francobollo celebrativo emesso dal Mimit su proposta dell’Inail

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, presentato il francobollo celebrativo emesso dal Mimit su proposta dell’Inail

La cerimonia si è svolta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione della ricorrenza del 28 aprile, istituita nel 2003 dall’Ilo per sensibilizzare governi, aziende e lavoratori. D’Ascenzo: “Un’opportunità per riflettere sulle condizioni lavorative e promuovere il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori della prevenzione”

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, questa mattina a Roma il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha fatto da cornice alla presentazione del francobollo celebrativo emesso dal Mimit su proposta dell’Inail. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente dell’Istituto, Fabrizio D’Ascenzo, il direttore dell’Ufficio per l’Italia e San Marino dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), Gianni Rosas, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il sottosegretario con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto.

Istituita dall’Ilo nel 2003, la Giornata del 28 aprile punta a sensibilizzare governi, datori di lavoro e lavoratori sui rischi presenti nei luoghi di lavoro e sulle misure da adottare per prevenirli. Come sottolineato dal presidente dell’Inail, “il francobollo emesso per questa occasione intende celebrare l’impegno collettivo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto inalienabile di ogni persona. La Giornata rappresenta un momento prezioso di confronto e riflessione ma di questo tema bisogna parlarne ogni giorno. Utilizziamo questa ricorrenza per promuovere il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori. Attraverso un costante impegno di istituzioni, datori di lavoro e lavoratori abbiamo infatti il dovere di combattere con determinazione la piaga degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e rafforzare la cultura della sicurezza”.

“Funzioni fondanti della mission dell’Inail – ha aggiunto D’Ascenzo – sono le attività di prevenzione, formazione, informazione, ricerca scientifica, consulenza e sostegno alle imprese. Con questa iniziativa vogliamo ribadire l’indispensabilità di garantire il diritto di ogni lavoratrice e lavoratore a un lavoro sicuro”.

“Abbiamo voluto celebrare la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro anche con un francobollo perché si tratta di un tema centrale per il Paese – ha spiegato il ministro Urso – Il governo è costantemente al lavoro per offrire migliori condizioni di sicurezza, di informazione e di istruzione affinché sia sempre garantito a tutti il diritto di poter lavorare in un ambiente sicuro e di veder tutelata la salute. I risultati ci sono perché in percentuale, a fronte di un notevole aumento di occupati in Italia, gli infortuni si sono ridotti. Ma c’è da fare sempre e meglio e l’iniziativa di oggi dimostra che c’è un impegno comune in questa direzione”.

Il francobollo rende omaggio all’importanza della prevenzione attraverso la raffigurazione di un casco protettivo, simbolo universale della sicurezza sul lavoro, riprodotto in tre varianti cromatiche. Attraverso l’adozione di un linguaggio grafico contemporaneo, i caschi sono stilizzati in modo lineare, con tratti netti e superfici piatte. I tre colori scelti – giallo, rosso e blu – oltre a conferire vivacità all’immagine, evocano anche la varietà dei settori lavorativi e il concetto di inclusività e attenzione alla sicurezza indispensabile in ogni ambito professionale.

In allegato le immagini del francobollo celebrativo e della cerimonia di presentazione con il ministro Urso e il presidente D’Ascenzo

