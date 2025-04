agenzia regionale 479.25 cordoglio emiliano piemontese montanaro per vincenzo pomo

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 *SCOMPARSA VINCENZO POMO: CORDOGLIO *

*EMILIANO, PIEMONTESE E MONTANARO*

Nota congiunta del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del

vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese e del direttore

del Dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro: “E’ stata una

grande persona e un professionista di indiscussa competenza. La scomparsa

di Vincenzo Pomo rappresenta per la Puglia la perdita di un punto di

riferimento per la sanità pubblica. Per oltre vent’anni ha ricoperto ruoli

dirigenziali, dalla Asl di Bari alla guida del Dipartimento Salute della

Regione, sino al coordinamento della Sisac (la struttura Interregionale

Sanitari Convenzionati) e alla nomina nel consiglio di amministrazione

dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Lo ha fatto sapendo

coniugare sempre grande professionalità, visione strategica e un animo

gentile e schietto. E’ stato un uomo delle Istituzioni sanitarie ma anche

del volontariato perché malgrado i tanti gravosi impegni ha ricoperto il

ruolo di presidente dell’Amopuglia, un’associazione che si occupa di

assistenza ai pazienti oncologici.

Il nostro cordoglio si unisce a chi oggi lo ricorda come un maestro.