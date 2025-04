(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 VINO. TESTA (FDI),CONFERMA NICODEMI A CONSORZIO ABRUZZO PREMIA PROFESSIONALITA’

“Alessandro Nicodemi ha saputo, in questi anni, valorizzare e promuovere il vino abruzzese nel mercato nazionale e in quello internazionale. Pertanto, la sua conferma alla guida del Consorzio di tutela dei Vini d’Abruzzo rappresenta il giusto riconoscimento per la dedizione e la professionalità con la quale ha svolto il proprio compito. Il gruppo di lavoro riconfermato saprà, ora, impegnarsi per raggiungere ulteriori traguardi e far crescere ancora la vitivinicoltura abruzzese che rappresenta un patrimonio non solo per la nostra regione ma per l’intero settore a livello nazionale”. Lo dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa.

