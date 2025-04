Aprile: Abbruzzetti (ALI Lazio): “Resistenza mai stata ostentazione, ma memoria e dignità”

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

Fri 25 April 2025

memoria e dignità”

Roma 25 aprile -“L’ottantesimo Anniversario della Liberazione d’Italia è

troppo importante per essere offuscato da polemiche sul termine “sobrietà”.

Cancellare un corteo, come sta accadendo in queste ore in alcune città,

equivale a negare i valori della Resistenza e della nostra Costituzione”,

ha dichiarato il presidente di ALI Lazio e sindaco di Riano, Luca

Abbruzzetti. “La Resistenza non è mai stata ostentazione, è sempre stata

dignità, onore e memoria. La Liberazione è di tutti”, ha concluso

Abbruzzetti.